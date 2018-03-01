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Обсяг реалізованої промпродукції
в Україні в січні 2018...

Обсяг реалізованої промпродукції в Україні в січні 2018...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 13:20

Обсяг реалізованої промпродукції в Україні в січні 2018...

Пропонуємо до обговорення:
Промислової продукції (товарів, послуг) у січні 2018 року реалізовано на 204,197 млрд грн

Дивися повний текст Обсяг реалізованої промпродукції в Україні в січні 2018 р. зріс на 28,1%.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 13:20

Непогана тенденція, це радує.
Mirror
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 16:29

  Mirror написав:Непогана тенденція, це радує.

Плохая тенденция бывает исключительно у попередныкив ..
Moimir
 
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