Промислової продукції (товарів, послуг) у січні 2018 року реалізовано на 204,197 млрд грн
Дивися повний текст Обсяг реалізованої промпродукції в Україні в січні 2018 р. зріс на 28,1%.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 бер, 2018 13:20
Обсяг реалізованої промпродукції в Україні в січні 2018...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Обсяг реалізованої промпродукції в Україні в січні 2018 р. зріс на 28,1%.
Додано: Вів 06 бер, 2018 16:29
реклама
|