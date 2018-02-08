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Дії РФ демонструють неможливість дозволу добудови...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 бер, 2018 13:30
Пропонуємо до обговорення:
Вжиті Росією в останні тижні кроки підтверджують неприпустимість завершення будівництва та початку функціонування газопроводу "Північний потік-2"
Дивися повний текст Дії РФ демонструють неможливість дозволу добудови "Північного потоку-2" - голова комітету ЄП
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Додано: Вів 06 бер, 2018 13:30
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Додано: Вів 06 бер, 2018 17:33
Очень крутая статья, спасибо!
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Додано: Вів 06 бер, 2018 19:20
Спасибо. Но судя по всему волгарям пока не обновили методичку.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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