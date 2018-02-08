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Дії РФ демонструють
неможливість дозволу добудови...

Дії РФ демонструють неможливість дозволу добудови...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 13:30

Дії РФ демонструють неможливість дозволу добудови...

Пропонуємо до обговорення:
Вжиті Росією в останні тижні кроки підтверджують неприпустимість завершення будівництва та початку функціонування газопроводу "Північний потік-2"

Дивися повний текст Дії РФ демонструють неможливість дозволу добудови "Північного потоку-2" - голова комітету ЄП.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 13:30

Свежая заметка в "Немецкой волне":
Новое правительство Меркель не обрадует российский ТЭК
Крупнейшим поставщиком нефти, газа и угля в Германию является Россия. Энергетическая политика Берлина в ближайшие годы пойдет вразрез с интересами российских экспортеров...

http://www.dw.com/ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D1%8D%D0%BA/a-42833841
avax
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 17:33

  avax написав:Свежая заметка в "Немецкой волне":
Новое правительство Меркель не обрадует российский ТЭК
Крупнейшим поставщиком нефти, газа и угля в Германию является Россия. Энергетическая политика Берлина в ближайшие годы пойдет вразрез с интересами российских экспортеров...

http://www.dw.com/ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D1%8D%D0%BA/a-42833841

Очень крутая статья, спасибо!
myshapiton
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 19:20

  avax написав:Свежая заметка в "Немецкой волне":
Новое правительство Меркель не обрадует российский ТЭК
Крупнейшим поставщиком нефти, газа и угля в Германию является Россия. Энергетическая политика Берлина в ближайшие годы пойдет вразрез с интересами российских экспортеров...

http://www.dw.com/ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D1%8D%D0%BA/a-42833841


Спасибо. Но судя по всему волгарям пока не обновили методичку.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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