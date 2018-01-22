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Світовий цукровий гігант призупинив український завод
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 бер, 2018 13:58
Пропонуємо до обговорення:
Британська компанія ED&F Man, одна з найбільших у світі з торгівлі цукром, вирішила тимчасово зупинити роботу Сільського цукрового заводу в Миколаївській області, побоюючись виникнення надлишку цукру на українському ринку в короткостроковій перспективі.
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Додано: Вів 06 бер, 2018 13:58
Не фіг українцям їсти дешевий цукор,а то злипнеться."Друзі" з за кордону краще знають.
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sena_2008atp
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Додано: Вів 06 бер, 2018 14:05
Эээээ а куда наш антимонопольный комитет смотрит?
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vitali_kalinin
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Додано: Вів 06 бер, 2018 17:18
Действительно переизбыток: в Ашане сахар по 12 грн, в Мегамаркете -по 14грн. В АТБ ,наверное, ещё дешевле. Зрада, какой удар по карману президента.
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warlamp
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Додано: Вів 06 бер, 2018 19:18
vitali_kalinin написав:
Эээээ а куда наш антимонопольный комитет смотрит?
известно куда, себе в кошелёк...
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Cactus
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