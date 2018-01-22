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Світовий цукровий гігант
призупинив український завод

Світовий цукровий гігант призупинив український завод
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 17:36

  vitali_kalinin написав:
  Faceless написав:
vitali_kalinin написав:Нуда нуда ценовой сговор, искуственная остановка производства это не к антимонопольному комитету.
С кем сговор? Производитель решил что есть смысл сократить объемы - это его право. У вас есть факты о сговоре производителей о согласованном сокращении? Нет. Значит и нечего сюда АМКУ приплетать

Вот с кем сговор и должен установить АМКУ если бы конечно он своими прямыми обязанностями начал заниматься. В новости нет ни слова что производителей не устраивает рентабельность производства а впрямую указано что производство ликвидируется с целью манипулирования рыночными ценами.
Вообщем то состав бросившихся на защиту говорит сам за себя.

Браво!
Вы первый, кто близко подошел к сути темы.
За последние 25 лет сложился спекулятивный рынок на "сахаре"
февраль - это когда заканчивается переработка сахара своего урожая и происходит рывок цен. Вот и воют перекупщики - заводы останавливают, зарабатывают чисто на разнице цен.
Недоработка "Государства" - это скупка в госрезерв, как минимум двух годовых норм потребления по минимальным ценам. И зависит это не от чьей-то прихоти а от урожая, что не имеет ежегодно аналогичного свойства.
Отсюда стабильность рынка производства, ценовой политики, стабильность национальной валюты.
Так же это способность Государства, и наличие товара, для международной торговли сахаром и продукцией с использованием сахара - не в ущерб своему Рынку.
В Украине как нигде существует рынок ягод и фруктов - но полностью уничтожена консервная переработка.
По сути это не просто ШАНС восстановления и восстановления потребления.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 17:44

  vitali_kalinin написав:
  Faceless написав:
vitali_kalinin написав:Нуда нуда ценовой сговор, искуственная остановка производства это не к антимонопольному комитету.
С кем сговор? Производитель решил что есть смысл сократить объемы - это его право. У вас есть факты о сговоре производителей о согласованном сокращении? Нет. Значит и нечего сюда АМКУ приплетать

Вот с кем сговор и должен установить АМКУ если бы конечно он своими прямыми обязанностями начал заниматься. В новости нет ни слова что производителей не устраивает рентабельность производства а впрямую указано что производство ликвидируется с целью манипулирования рыночными ценами.
Вообщем то состав бросившихся на защиту говорит сам за себя.

Вот если бы несколько производителей поступили бы так же - тогда был бы смысл выяснять, есть ли сговор. А так признаков сговора нет, есть историчные поиски зрады местными историчками, и не более
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