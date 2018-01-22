Світовий цукровий гігант призупинив український завод

vitali_kalinin написав:Faceless написав:С кем сговор? Производитель решил что есть смысл сократить объемы - это его право. У вас есть факты о сговоре производителей о согласованном сокращении? Нет. Значит и нечего сюда АМКУ приплетатьvitali_kalinin написав:Нуда нуда ценовой сговор, искуственная остановка производства это не к антимонопольному комитету.
Вот с кем сговор и должен установить АМКУ если бы конечно он своими прямыми обязанностями начал заниматься. В новости нет ни слова что производителей не устраивает рентабельность производства а впрямую указано что производство ликвидируется с целью манипулирования рыночными ценами.
Вообщем то состав бросившихся на защиту говорит сам за себя.
Браво!
Вы первый, кто близко подошел к сути темы.
За последние 25 лет сложился спекулятивный рынок на "сахаре"
февраль - это когда заканчивается переработка сахара своего урожая и происходит рывок цен. Вот и воют перекупщики - заводы останавливают, зарабатывают чисто на разнице цен.
Недоработка "Государства" - это скупка в госрезерв, как минимум двух годовых норм потребления по минимальным ценам. И зависит это не от чьей-то прихоти а от урожая, что не имеет ежегодно аналогичного свойства.
Отсюда стабильность рынка производства, ценовой политики, стабильность национальной валюты.
Так же это способность Государства, и наличие товара, для международной торговли сахаром и продукцией с использованием сахара - не в ущерб своему Рынку.
В Украине как нигде существует рынок ягод и фруктов - но полностью уничтожена консервная переработка.
По сути это не просто ШАНС восстановления и восстановления потребления.