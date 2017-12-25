RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Міненерговугілля заявляє про
закінчення кризової ситуації

Міненерговугілля заявляє про закінчення кризової ситуації
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 14:00

Міненерговугілля заявляє про закінчення кризової ситуації

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив радник голови міністерства Максим Бєлявський.

Дивися повний текст Міненерговугілля заявляє про закінчення кризової ситуації.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80613
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 14:00

порошенко про це заявив ще в суботу.Щось не "стикувались".
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1176
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 34 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Укртрансгаз заявляє, що ситуація на вході в українську... 1, 2
R2 » П'ят 02 бер, 2018 16:31
14 930
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 бер, 2018 16:42
Тракторист
Гройсман заявляє, що час переглянути норми будівництва доріг
R2 » Вів 13 лют, 2018 10:51
7 299
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лют, 2018 21:35
vajnagi
Нафтогаз заявляє про перемогу над Газпромом у справі... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » П'ят 22 гру, 2017 15:21
40 2651
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 гру, 2017 22:49
yanyura
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54248)
06.03.2018 19:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.