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Міненерговугілля заявляє про закінчення кризової ситуації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 бер, 2018 14:00
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив радник голови міністерства Максим Бєлявський.
Дивися повний текст Міненерговугілля заявляє про закінчення кризової ситуації
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Додано: Вів 06 бер, 2018 14:00
порошенко про це заявив ще в суботу.Щось не "стикувались".
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