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LG представила бюджетний смартфон X4
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 бер, 2018 14:22
Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні компанія LG представила в Південній Кореї новий бюджетний смартфон. Новинка, що отримала назву LG X4, оцінена виробником в 297 000 корейських вон (близько $275).
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Додано: Вів 06 бер, 2018 14:22
нічого так бюджетненько...)
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alextkachev86
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