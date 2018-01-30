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LG представила
бюджетний смартфон X4

LG представила бюджетний смартфон X4
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 14:22

LG представила бюджетний смартфон X4

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні компанія LG представила в Південній Кореї новий бюджетний смартфон. Новинка, що отримала назву LG X4, оцінена виробником в 297 000 корейських вон (близько $275).

Дивися повний текст LG представила бюджетний смартфон X4.
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 14:22

нічого так бюджетненько...)
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