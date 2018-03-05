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Українцям пояснили, коли
можуть знизити тарифи на...

Українцям пояснили, коли можуть знизити тарифи на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 14:27

Українцям пояснили, коли можуть знизити тарифи на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив глава НКРЕКП Дмитро Вовк.

Дивися повний текст Українцям пояснили, коли можуть знизити тарифи на електроенергію.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 14:47

Как не роттердам+, так затраты+
Вот затейники то... Только чего-то их личный плюс это постоянно мой минус
В игноре: Faceless, lapay, yarg
SkyПердяй
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 15:41

слышишь, шакал, а з/п в Украине после введения тарифов сразу станут европейскими???
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 15:42

Сначало власть позволила обогатиться путем воровства народных активов и получения надприбуткiв от их эксплуатации. Теперь нам решили обьяснить, что все надприбуткi это не ваше свинячее дело, а вот все проблемы таки ваше свинячее дело.
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 15:54

Никогда
vasia_fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 16:03

Re: Українцям пояснили...

Почему то от ЭТИХ - даже и не сомневался. В ближайшем обозримом будущем НАМ - только на НИХ затраты+++...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 17:43

За 20 лет : это или вовк здохне, или любых друзив посадят.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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