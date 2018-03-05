Про це заявив глава НКРЕКП Дмитро Вовк.
Дивися повний текст Українцям пояснили, коли можуть знизити тарифи на електроенергію.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 06 бер, 2018 14:27
Українцям пояснили, коли можуть знизити тарифи на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям пояснили, коли можуть знизити тарифи на електроенергію.
Додано: Вів 06 бер, 2018 14:47
Как не роттердам+, так затраты+
Вот затейники то... Только чего-то их личный плюс это постоянно мой минус
В игноре: Faceless, lapay, yarg
Додано: Вів 06 бер, 2018 15:41
слышишь, шакал, а з/п в Украине после введения тарифов сразу станут европейскими???
Додано: Вів 06 бер, 2018 15:42
Сначало власть позволила обогатиться путем воровства народных активов и получения надприбуткiв от их эксплуатации. Теперь нам решили обьяснить, что все надприбуткi это не ваше свинячее дело, а вот все проблемы таки ваше свинячее дело.
Додано: Вів 06 бер, 2018 16:03
Re: Українцям пояснили...
Почему то от ЭТИХ - даже и не сомневался. В ближайшем обозримом будущем НАМ - только на НИХ затраты+++...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Вів 06 бер, 2018 17:43
За 20 лет : это или вовк здохне, или любых друзив посадят.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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