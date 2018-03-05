Українцям пояснили, коли можуть знизити тарифи на...

Додано: Вів 06 бер, 2018 16:03

Почему то от ЭТИХ - даже и не сомневался. В ближайшем обозримом будущем НАМ - только на НИХ затраты+++...

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.