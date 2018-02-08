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Німеччина надає кредитну
гарантію на газопровід з...

Німеччина надає кредитну гарантію на газопровід з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 15:13

Німеччина надає кредитну гарантію на газопровід з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на лист парламентського статс-секретаря при міністерстві фінансів ФРН Йенса Шпана голові бюджетного комітету бундестагу Петеру Берингеру.

Дивися повний текст Німеччина надає кредитну гарантію на газопровід з Азербайджану.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 15:13

С одной стороны Германия в лице Ангелы Меркель заявила о поддержке Северного потока 2, а с другой хочет обеспечить доп поставки с Азербайджана. Это сигнал Украине?
nik1
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 17:38

Обнови методичку, она его закрывает. Вместо СП-2 будет СПГ терминал.
http://www.dw.com/ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D1%8D%D0%BA/a-42833841
myshapiton
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 18:35

Re: Німеччина надає перевагу здоровому глузду.

myshapiton

Перспективы весьма отдалённые. Впрочем, когда Крым станет украинским или тема забудется, что немцам что полякам всё равно дешевле СПГ будет с Ямала.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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