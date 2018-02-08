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Німеччина надає кредитну гарантію на газопровід з...
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Додано: Вів 06 бер, 2018 15:13
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на лист парламентського статс-секретаря при міністерстві фінансів ФРН Йенса Шпана голові бюджетного комітету бундестагу Петеру Берингеру.
Дивися повний текст Німеччина надає кредитну гарантію на газопровід з Азербайджану
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R2
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Додано: Вів 06 бер, 2018 15:13
С одной стороны Германия в лице Ангелы Меркель заявила о поддержке Северного потока 2, а с другой хочет обеспечить доп поставки с Азербайджана. Это сигнал Украине?
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nik1
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Додано: Вів 06 бер, 2018 17:38
Обнови методичку, она его закрывает. Вместо СП-2 будет СПГ терминал.
http://www.dw.com/ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D1%8D%D0%BA/a-42833841
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myshapiton
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Додано: Вів 06 бер, 2018 18:35
myshapiton
Перспективы весьма отдалённые. Впрочем, когда Крым станет украинским или тема забудется, что немцам что полякам всё равно дешевле СПГ будет с Ямала.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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mister-svet
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Додано: Вів 06 бер, 2018 21:13
mister-svet написав:
myshapiton Перспективы весьма отдалённые. Впрочем, когда Крым станет украинским или тема забудется, что немцам что полякам всё равно дешевле СПГ будет с Ямала.
СПГ с Ямала не будет никогда от слова совсем. Читайте по теме новости, не с расии конечно.
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locustsucol
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Додано: Сер 07 бер, 2018 09:42
это сигнал, в первую очередь России: вы ненадёжный партнёр, поэтому нам надо диверсифицировать не каналы поставки вашего газа, будь то Северный поток(-2), Турецкий поток, Украина, а диверсифицировать варианты поставки, чтоб газ был не только ваш.
Друг Эрдоган, должно быть, в восторге - транзит - и такой, и сякой - сам запрыгивает к нему в карман.
Азербайджан - вот он, проблем нет.
Туркменистан - вот они, движения о делимитации Каспия, скоро, быть может, раз - и построят трубу в Азербайджан, а там нарастить трубу в Азербайджане, Грузии и Турции ради такого дела - только рады.
Сирия - левый берег Евфрата прочно под контролем американцев, есть все шансы, что в этом регионе уже будет спокойно, тогда через пару годиков можно будет говорить о трубе по Персидскому заливу из Катара, дальше по сравнительно спокойной (от ИГИЛ) части Ирака и левому берегу Евфрата.
В общем, для турок всё в шоколаде. Чем более неадекватно себя покажет друг Путин, решающий срочные интересы своих друзей в Газпроме, тем больше вероятность геополитических решений со стороны Европы по программе "поставки без России", в которых Турции уготована ключевая роль.
Для нас в Украине нужно просто смена власти в России на более адекватную. Нам лучше, чтоб транзит был, и не нужны никакие северные и турецкие потоки.
И Российским олигархам эти потоки не нужны, на самом деле. Надо просто думать головой было, перед тем, как лезть в Крым.
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sanyok
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Додано: Вів 13 бер, 2018 17:38
sanyok написав:
Для нас в Украине нужно просто смена власти в России на более адекватную. Нам лучше, чтоб транзит был, и не нужны никакие северные и турецкие потоки.
И Российским олигархам эти потоки не нужны, на самом деле. Надо просто думать головой было, перед тем, как лезть в Крым.
Все правильно написали, кроме этого. Смена Путина не в украинских интересах. Если с мировой арены сейчас уйдет Бабай, то с Украиной будут меньше панькаться. Да и так поднимать украинский национальный дух, как это у ВВП получается, больше никто не сможет.
Более того, если Путин уйдет, так еще и Северный поток -2 могут достроить, Донбасс вернуть (а там выплаты пенсий и восстановление всего и всея) и дотационный Крым.
Неее.... пусть еще года 3-4 Путин пофинансирует наше благополучие.
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myshapiton
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Додано: Вів 13 бер, 2018 19:34
myshapiton написав:
Если с мировой арены сейчас уйдет Бабай, то с Украиной будут меньше панькаться.
В чем это заключается, в том, что в долг больше не дают?
myshapiton написав:
Да и так поднимать украинский национальный дух, как это у ВВП получается, больше никто не сможет.
Какой еще дух после 4-х лет бездарного правления.
Остались или проплаченные тролли, или клинические идиоты ( вы можете присоединиться к любым)
Неее.... пусть еще года 3-4 Путин пофинансирует наше благополучие.
Так это, оказывается, благополучие называется, а я думал, что ж...па
back in USSR
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slavek
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