Німеччина надає кредитну гарантію на газопровід з...

Додано: Сер 07 бер, 2018 09:42

это сигнал, в первую очередь России: вы ненадёжный партнёр, поэтому нам надо диверсифицировать не каналы поставки вашего газа, будь то Северный поток(-2), Турецкий поток, Украина, а диверсифицировать варианты поставки, чтоб газ был не только ваш.



Друг Эрдоган, должно быть, в восторге - транзит - и такой, и сякой - сам запрыгивает к нему в карман.

Азербайджан - вот он, проблем нет.

Туркменистан - вот они, движения о делимитации Каспия, скоро, быть может, раз - и построят трубу в Азербайджан, а там нарастить трубу в Азербайджане, Грузии и Турции ради такого дела - только рады.

Сирия - левый берег Евфрата прочно под контролем американцев, есть все шансы, что в этом регионе уже будет спокойно, тогда через пару годиков можно будет говорить о трубе по Персидскому заливу из Катара, дальше по сравнительно спокойной (от ИГИЛ) части Ирака и левому берегу Евфрата.



В общем, для турок всё в шоколаде. Чем более неадекватно себя покажет друг Путин, решающий срочные интересы своих друзей в Газпроме, тем больше вероятность геополитических решений со стороны Европы по программе "поставки без России", в которых Турции уготована ключевая роль.



Для нас в Украине нужно просто смена власти в России на более адекватную. Нам лучше, чтоб транзит был, и не нужны никакие северные и турецкие потоки.

И Российским олигархам эти потоки не нужны, на самом деле. Надо просто думать головой было, перед тем, как лезть в Крым.