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Порошенко: ми робимо
реформи не для МВФ

Порошенко: ми робимо реформи не для МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 15:29

Порошенко: ми робимо реформи не для МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко заявив, що останні півроку в Україні були дуже насичені реформами

Дивися повний текст Порошенко: ми робимо реформи не для МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 15:29

Почему тогда почти всегда ссылаются на МВФ ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 15:34

Надо бы в заголовке порядок слов поправить - "мы не делаем реформы..." (дальше не важно)
max_us_ua
 
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Яких реформ???Знову один піар.Всі так звані "реформи" є не більше,як театралізовані балачки влади.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 15:55

Что он имеет виду???? говоря - Украина провела образовательную реформу, пенсионную реформу, реформу системы здравоохранения..конституционную реформу????
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 15:56

результат есть за 4 года президенства(((((((( много людей уехало от успешных реформ, кто на кладбище кто за бугор((((((( :oops:
шурец
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 16:40

Конечно не для МВФ, а для себя любимых, олигархов. Как можно этим пиявкам верить, если их дети учаться-живут-работают-лечатся за бугром?
Reddick
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 16:50

сорос прийде порядок наведе
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 16:57

Цікаво цей бовдур в Україні живе? Бо згідно з цими заявами, в особистій болтовні, чи в паралельних світах.
Ikiten
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 16:58

Re: Порошенко: ми робимо реформи.

Пятый год реформ не для МВФ "а для українського народу"... От ЭТИХ именно украинский народ и превратился в заметно сокращающееся население.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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