Президент України Петро Порошенко заявив, що останні півроку в Україні були дуже насичені реформами
Дивися повний текст Порошенко: ми робимо реформи не для МВФ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 бер, 2018 15:29
Порошенко: ми робимо реформи не для МВФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко: ми робимо реформи не для МВФ.
Додано: Вів 06 бер, 2018 15:34
Надо бы в заголовке порядок слов поправить - "мы не делаем реформы..." (дальше не важно)
Додано: Вів 06 бер, 2018 15:47
Яких реформ???Знову один піар.Всі так звані "реформи" є не більше,як театралізовані балачки влади.
Додано: Вів 06 бер, 2018 15:55
Что он имеет виду???? говоря - Украина провела образовательную реформу, пенсионную реформу, реформу системы здравоохранения..конституционную реформу????
Додано: Вів 06 бер, 2018 15:56
результат есть за 4 года президенства(((((((( много людей уехало от успешных реформ, кто на кладбище кто за бугор(((((((
Додано: Вів 06 бер, 2018 16:40
Конечно не для МВФ, а для себя любимых, олигархов. Как можно этим пиявкам верить, если их дети учаться-живут-работают-лечатся за бугром?
Додано: Вів 06 бер, 2018 16:57
Цікаво цей бовдур в Україні живе? Бо згідно з цими заявами, в особистій болтовні, чи в паралельних світах.
Додано: Вів 06 бер, 2018 16:58
Re: Порошенко: ми робимо реформи.
Пятый год реформ не для МВФ "а для українського народу"... От ЭТИХ именно украинский народ и превратился в заметно сокращающееся население.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
реклама
|