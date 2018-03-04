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Порошенко: ми робимо
реформи не для МВФ

Порошенко: ми робимо реформи не для МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 17:30

Господа журналисты , мы знаем , что вы люди подневольные - но солько можно жевать эту ЖВАЧКУ
olgakosuk
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 17:39

Успешны только те реформы, которые отжимают (грабят) население. Всё остальное шлак.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 17:45

Re: Порошенко: ми робимо реформи не для МВФ

И все только ворчат на кухне.
Золотой батон
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 18:05

Мы их вообще не делаем, просто урезаем социальные расходы, чтобы увеличить базу распила.
antey1969
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