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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 бер, 2018 17:30
Господа журналисты , мы знаем , что вы люди подневольные - но солько можно жевать эту ЖВАЧКУ
Додано: Вів 06 бер, 2018 17:39
Успешны только те реформы, которые отжимают (грабят) население. Всё остальное шлак.
Додано: Вів 06 бер, 2018 17:45
Re: Порошенко: ми робимо реформи не для МВФ
И все только ворчат на кухне.
Додано: Вів 06 бер, 2018 18:05
Мы их вообще не делаем, просто урезаем социальные расходы, чтобы увеличить базу распила.
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