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МЕРТ повідомило про інтерес
японців до Криворізького...

МЕРТ повідомило про інтерес японців до Криворізького...
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 15:32

МЕРТ повідомило про інтерес японців до Криворізького...

Пропонуємо до обговорення:
Японська і австрійська компанії зацікавлені в капітальних інвестиціях у Криворізький гірничо-збагачувальний комбінат окислених руд (КГЗКОР)

Дивися повний текст МЕРТ повідомило про інтерес японців до Криворізького гірничо-збагачувального комбінату.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 15:32

Если бы в стране рынок ЖРС не был так близко к монополизации Ахметовым, этим предприятием никто бы не интересовался - это настоящий чемодан без ручки для страны. Не знал, честно говоря, что у нас по нем еще и долгов столько. Если бы можно было его кому-то за доллар продать, было бы неплохо, потенциальные инвесторы, видимо принимать на себя долги не хотят
max_us_ua
 
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