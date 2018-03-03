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В "Укравтодору" на
другому етапі децентралізації...

В "Укравтодору" на другому етапі децентралізації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 15:40

В "Укравтодору" на другому етапі децентралізації...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в. о. голови "Укравтодору" Славомір Новак.

Дивися повний текст В "Укравтодору" на другому етапі децентралізації залишиться 30 тис. км доріг, - Новак.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 15:40

Я по стечению обстоятельств прочел заголовок так: "...в Украине останется 30000 км дорог". по Фрейду, видимо, если знать, как местная власть дороги любит ремонтировать
max_us_ua
 
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