Про це в. о. голови "Укравтодору" Славомір Новак.
Дивися повний текст В "Укравтодору" на другому етапі децентралізації залишиться 30 тис. км доріг, - Новак.
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Додано: Вів 06 бер, 2018 15:40
В "Укравтодору" на другому етапі децентралізації...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В "Укравтодору" на другому етапі децентралізації залишиться 30 тис. км доріг, - Новак.
Додано: Вів 06 бер, 2018 15:40
Я по стечению обстоятельств прочел заголовок так: "...в Украине останется 30000 км дорог". по Фрейду, видимо, если знать, как местная власть дороги любит ремонтировать
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