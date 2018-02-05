Щомісяця в бюджет заходить близько 100 млн
Дивися повний текст Оренда держмайна принесла скарбниці 230 млн грн.
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Додано: Вів 06 бер, 2018 15:42
Оренда держмайна принесла скарбниці 230 млн грн
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Дивися повний текст Оренда держмайна принесла скарбниці 230 млн грн.
Додано: Вів 06 бер, 2018 15:42
Такие новости надо публиковать в сочетании с инфой, во что обошлось содержание аппарата, ответственного за сдачу в аренду
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