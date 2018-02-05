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Оренда держмайна принесла
скарбниці 230 млн грн

Оренда держмайна принесла скарбниці 230 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 15:42

Оренда держмайна принесла скарбниці 230 млн грн

Пропонуємо до обговорення:
Щомісяця в бюджет заходить близько 100 млн

Дивися повний текст Оренда держмайна принесла скарбниці 230 млн грн.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 15:42

Такие новости надо публиковать в сочетании с инфой, во что обошлось содержание аппарата, ответственного за сдачу в аренду
max_us_ua
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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