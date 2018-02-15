У податковому комітеті Ради прийшли до вирішення непростої проблеми легалізації в Україні автомобілів з європейською реєстрацією.
Дивися повний текст У комітеті Ради придумали, що робити з "євробляхами" - ЗМІ.
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Додано: Вів 06 бер, 2018 16:02
У комітеті Ради придумали, що робити з "євробляхами" - ЗМІ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У комітеті Ради придумали, що робити з "євробляхами" - ЗМІ.
Додано: Вів 06 бер, 2018 16:02
Это - не "придумали".
Это - СДАЛИСЬ.
Или "закон един для всех" или пропади оно всё пропадом!
Додано: Вів 06 бер, 2018 16:10
Додано: Вів 06 бер, 2018 16:18
Обожаю эту тему.
Ключевое слово в сообщении - владельцы авто...То есть не факт, что норма будет применима к нынешним пользователям, которые ездят на основании справок, доверенностей и т.п.
Но однозначно новость порадует пересичникив из приграничных областей, которые машины все-таки записывали на себя.
Додано: Вів 06 бер, 2018 16:42
Щоб висловлюватись про автохлам,треба як мінімум бути водієм,а як максимум бути освідченним в автомобільній тематиці.В данному випадку ваш пост м'яко кажучі дурня.
Додано: Вів 06 бер, 2018 16:49
При такому розкладі, у власників тих авто, які митнили до цього моменту, по завищеним податкам, з'являється прицидент подавати до суду, проти держави Україна, за надмірно здерті податки, і вважаю що коли суди вийдуть на європейський рівень, виграти справу не представлятиме клопоту.
Додано: Вів 06 бер, 2018 16:57
Раньше я думал, что 2 ошибки в одном слове -- это анекдот.
Либертарианец
Додано: Вів 06 бер, 2018 17:33
Перед выборами чего только не сделаешь. Всё-таки владельцы евроблях (вместе с ближайшими родичами) - это минимум 3 млн. потенциальных избирателей.
Додано: Вів 06 бер, 2018 17:50
Анекдот это: - как сделать в слове из 3 букв 4 ошибки?
Здесь еще и юридическая безграмотность. По такой логике, так по любой акции или скидке нужно в суд подавать. А стоковые брендовые магазины? Ихвообще засудить надо, ведь они в конце сезона, новые вещи, намного дешевле распродают.
Помните у Карцева: - Я вчера видел раков по пять рублей...а сегодня были по три.
Рекомендовал бы Ikiten до конца посмотреть, как раз по теме
Востаннє редагувалось EKO в Вів 06 бер, 2018 17:57, всього редагувалось 4 разів.
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