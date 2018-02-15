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У комітеті Ради придумали, що
робити з "євробляхами" - ЗМІ

У комітеті Ради придумали, що робити з "євробляхами" - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 16:02

У комітеті Ради придумали, що робити з "євробляхами" - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
У податковому комітеті Ради прийшли до вирішення непростої проблеми легалізації в Україні автомобілів з європейською реєстрацією.

Дивися повний текст У комітеті Ради придумали, що робити з "євробляхами" - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 16:02

Это - не "придумали".
Это - СДАЛИСЬ.
Или "закон един для всех" или пропади оно всё пропадом!
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 16:10

  serg_vronsky написав:Это - не "придумали".
Это - СДАЛИСЬ.
Или "закон един для всех" или пропади оно всё пропадом!


так оно и есть. "сдались"... а кто-то заработал на наших депутатах пока те думали что делать -огромные деньги + в стране куча хлама будет ездить... :!:
filya777ukraine
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 16:17

Нічого там не придумали. Мінімум 1000 єврів мита плюс акциз.
ricardo
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 16:18

Обожаю эту тему.
Ключевое слово в сообщении - владельцы авто...То есть не факт, что норма будет применима к нынешним пользователям, которые ездят на основании справок, доверенностей и т.п.
Но однозначно новость порадует пересичникив из приграничных областей, которые машины все-таки записывали на себя.
lenta19
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 16:42

  filya777ukraine написав: так оно и есть. "сдались"... а кто-то заработал на наших депутатах пока те думали что делать -огромные деньги + в стране куча хлама будет ездить...

Щоб висловлюватись про автохлам,треба як мінімум бути водієм,а як максимум бути освідченним в автомобільній тематиці.В данному випадку ваш пост м'яко кажучі дурня.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 16:49

При такому розкладі, у власників тих авто, які митнили до цього моменту, по завищеним податкам, з'являється прицидент подавати до суду, проти держави Україна, за надмірно здерті податки, і вважаю що коли суди вийдуть на європейський рівень, виграти справу не представлятиме клопоту.
Ikiten
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 16:57

  Ikiten написав:При такому розкладі, у власників тих авто, які митнили до цього моменту, по завищеним податкам, з'являється прицидент подавати до суду, проти держави Україна, за надмірно здерті податки, і вважаю що коли суди вийдуть на європейський рівень, виграти справу не представлятиме клопоту.

Раньше я думал, что 2 ошибки в одном слове -- это анекдот.
Либертарианец
Jorj
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 17:33

Перед выборами чего только не сделаешь. Всё-таки владельцы евроблях (вместе с ближайшими родичами) - это минимум 3 млн. потенциальных избирателей.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 17:50

  Jorj написав:
  Ikiten написав:При такому розкладі, у власників тих авто, які митнили до цього моменту, по завищеним податкам, з'являється прицидент подавати до суду, проти держави Україна, за надмірно здерті податки, і вважаю що коли суди вийдуть на європейський рівень, виграти справу не представлятиме клопоту.

Раньше я думал, что 2 ошибки в одном слове -- это анекдот.


Анекдот это: - как сделать в слове из 3 букв 4 ошибки? :mrgreen:
Здесь еще и юридическая безграмотность. По такой логике, так по любой акции или скидке нужно в суд подавать. А стоковые брендовые магазины? Ихвообще засудить надо, ведь они в конце сезона, новые вещи, намного дешевле распродают.
Помните у Карцева: - Я вчера видел раков по пять рублей...а сегодня были по три.
https://www.youtube.com/watch?v=PDM0GNgxPcM
Рекомендовал бы Ikiten до конца посмотреть, как раз по теме 8)
Востаннє редагувалось EKO в Вів 06 бер, 2018 17:57, всього редагувалось 4 разів.
EKO
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