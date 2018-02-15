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У комітеті Ради придумали, що
робити з "євробляхами" - ЗМІ

У комітеті Ради придумали, що робити з "євробляхами" - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 17:50

Ничего эти ур** не примут, просто в предверии выборов начали орально ласкать лохторат.
pivy21
 
Повідомлень: 85
З нами з: 05.12.14
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