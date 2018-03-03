Фонд державного майна заявляє, що в разі повернення телекомунікаційної компанії "Укртелеком" державі вона буде повторно виставлена на продаж.
Дивися повний текст "Укртелеком" можуть продати повторно - ФДМУ.
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Додано: Вів 06 бер, 2018 16:51
"Укртелеком" можуть продати повторно - ФДМУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Укртелеком" можуть продати повторно - ФДМУ.
Додано: Вів 06 бер, 2018 16:51
Хто осмілиться відібрати майно у друга порошенка пана ахметова.Якщо і "відберуть" то держава заплатить ахметову з держбюджету компенсацію більшу ніж той витратив при купівлі.
Додано: Вів 06 бер, 2018 17:44
А затем еще раз, и еще раз. И не только Укртелеком. Похоже, ребята придумали классный способ подлатать бюджет.
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