RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Укртелеком" можуть
продати повторно - ФДМУ

"Укртелеком" можуть продати повторно - ФДМУ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 16:51

"Укртелеком" можуть продати повторно - ФДМУ

Пропонуємо до обговорення:
Фонд державного майна заявляє, що в разі повернення телекомунікаційної компанії "Укртелеком" державі вона буде повторно виставлена ​​на продаж.

Дивися повний текст "Укртелеком" можуть продати повторно - ФДМУ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80612
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 16:51

Хто осмілиться відібрати майно у друга порошенка пана ахметова.Якщо і "відберуть" то держава заплатить ахметову з держбюджету компенсацію більшу ніж той витратив при купівлі.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1176
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 17:44

А затем еще раз, и еще раз. И не только Укртелеком. Похоже, ребята придумали классный способ подлатать бюджет.
pivy21
 
Повідомлень: 85
З нами з: 05.12.14
Подякував: 20 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: rotator і 26 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українцям пояснили, коли можуть знизити тарифи на...
R2 » Вів 06 бер, 2018 14:27
6 195
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 бер, 2018 17:43
zloy_ukr
Мінімальний розмір аліментів можуть підвищити до 2 тис.... 1, 2, 3, 4
R2 » Нед 04 бер, 2018 20:28
31 1900
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 бер, 2018 11:19
4e4ensxe
Малі модульні реактори від Holtec можуть з'явитись на...
R2 » Суб 03 бер, 2018 08:20
3 124
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 бер, 2018 09:48
avax
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54248)
06.03.2018 19:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.