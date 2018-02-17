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У Бразилії грабіжники за
шість хвилин викрали 5 млн...

У Бразилії грабіжники за шість хвилин викрали 5 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 16:59

У Бразилії грабіжники за шість хвилин викрали 5 млн...

Пропонуємо до обговорення:
У бразильському Сан-Паулу в неділю грабіжники вкрали 5 млн доларів з літака, що знаходився у вантажному терміналі аеропорту Віракопус.

Дивися повний текст У Бразилії грабіжники за шість хвилин викрали 5 млн доларів з літака Lufthansa.
R2
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