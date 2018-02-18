Польські пасажири визнали українську авіакомпанію МАУ найдешевшою в країні.
Дивися повний текст У Польщі МАУ вважають дешевшим від Ryanair (опитування).
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Додано: Вів 06 бер, 2018 18:03
У Польщі МАУ вважають дешевшим від Ryanair (опитування)
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Дивися повний текст У Польщі МАУ вважають дешевшим від Ryanair (опитування).
Додано: Вів 06 бер, 2018 18:03
Заказная джинса, рассчитанная на тех, кто не летает дальнемагистральными линиями.
Райаны в Бангкоке и ВиззЭйры в Нью-Йорке? Откуда они там появятся и каким боком, если их флот просто не предназначен для перелетов на такие расстояния.
Зато какое фейеричное и запоминающееся название статьи.
Желтая пресса аплодирует стоя.
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