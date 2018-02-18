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У Польщі МАУ вважають дешевшим
від Ryanair (опитування)

У Польщі МАУ вважають дешевшим від Ryanair (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 18:03

У Польщі МАУ вважають дешевшим від Ryanair (опитування)

Пропонуємо до обговорення:
Польські пасажири визнали українську авіакомпанію МАУ найдешевшою в країні.

Дивися повний текст У Польщі МАУ вважають дешевшим від Ryanair (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 18:03

Заказная джинса, рассчитанная на тех, кто не летает дальнемагистральными линиями.
Райаны в Бангкоке и ВиззЭйры в Нью-Йорке? Откуда они там появятся и каким боком, если их флот просто не предназначен для перелетов на такие расстояния.
Зато какое фейеричное и запоминающееся название статьи.
Желтая пресса аплодирует стоя.
antey1969
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