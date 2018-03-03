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На "Українській біржі"
укладено перші контракти з...

На "Українській біржі" укладено перші контракти з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 18:26

На "Українській біржі" укладено перші контракти з...

Пропонуємо до обговорення:
На "Українській біржі" (УБ) укладено перші контракти з ф'ючерсами на пшеницю і кукурудзу.

Дивися повний текст На "Українській біржі" укладено перші контракти з ф'ючерсами на пшеницю і кукурудзу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 18:26

Сдвинулись таки с мертвой точки. Это надо было делать чуть ли не с Независимости.
"Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит" - Зигмунд Фрейд
shev4uk
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