На "Українській біржі" (УБ) укладено перші контракти з ф'ючерсами на пшеницю і кукурудзу.
Дивися повний текст На "Українській біржі" укладено перші контракти з ф'ючерсами на пшеницю і кукурудзу.
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Додано: Вів 06 бер, 2018 18:26
На "Українській біржі" укладено перші контракти з...
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Дивися повний текст На "Українській біржі" укладено перші контракти з ф'ючерсами на пшеницю і кукурудзу.
Додано: Вів 06 бер, 2018 18:26
Сдвинулись таки с мертвой точки. Это надо было делать чуть ли не с Независимости.
"Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит" - Зигмунд Фрейд
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