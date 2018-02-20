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Україна заробила на експорті малини і ожини $1 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 бер, 2018 18:43
Пропонуємо до обговорення:
Найбільші поставки ягід здійснювалися в Польщу і Білорусь
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Додано: Вів 06 бер, 2018 18:43
Сколько заработали украинцы?
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