З його слів, це - свідчення віри інвесторів в Україну.
Дивися повний текст Порошенко розповів, скільки мають намір інвестувати в розвиток 4G в Україні.
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Додано: Вів 06 бер, 2018 19:10
Порошенко розповів, скільки мають намір інвестувати в...
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Дивися повний текст Порошенко розповів, скільки мають намір інвестувати в розвиток 4G в Україні.
Додано: Вів 06 бер, 2018 19:10
Про инвесторов за 4 года всем известно - через чур громко, Пётр Алексеевич! Про страну в дрезине - в точку.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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