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Порошенко розповів, скільки
мають намір інвестувати в...

Порошенко розповів, скільки мають намір інвестувати в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 19:10

Порошенко розповів, скільки мають намір інвестувати в...

Пропонуємо до обговорення:
З його слів, це - свідчення віри інвесторів в Україну.

Дивися повний текст Порошенко розповів, скільки мають намір інвестувати в розвиток 4G в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 19:10

Про инвесторов за 4 года всем известно - через чур громко, Пётр Алексеевич! Про страну в дрезине - в точку.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 20:21

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anton_gms
 
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