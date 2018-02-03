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Гонорар Моурінью від співпраці
з Russia Today складе 1...

Гонорар Моурінью від співпраці з Russia Today складе 1...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 19:11

Гонорар Моурінью від співпраці з Russia Today складе 1...

Пропонуємо до обговорення:
Напередодні про майбутню роботу менеджера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моурінью під час чемпіонату світу-2018 повідомив офіційний сайт телеканалу Russia Today

Дивися повний текст Гонорар Моурінью від співпраці з Russia Today складе 1 млн фунтів.
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 19:11

Как говорят, спорт вне политики. Деньги решают все.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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