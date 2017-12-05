Вартість конверсії за даним лотом - 62,68 млн грн.
Дивися повний текст "Київстар" купив 4-й лот на аукціоні 4G за 612 млн грн.
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Додано: Вів 06 бер, 2018 19:27
"Київстар" купив 4-й лот на аукціоні 4G за 612 млн грн
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Дивися повний текст "Київстар" купив 4-й лот на аукціоні 4G за 612 млн грн.
Додано: Вів 06 бер, 2018 19:27
Хм. А мне от Водафона пришла СМС о предложении бесплатной замены сим-карты на 4G. Киевстар молчит пока. По меньшей мере странно.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
Додано: Вів 06 бер, 2018 21:14
rotator
Здрасте, приплыли. Еще месяца два назад от Киевстара приходила СМС с командами-можно было определить поддерживает ли телефон 4G и поддерживает ли СМС 4G.
Зайдите на их сайт, там все есть.
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