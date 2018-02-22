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Президент затвердив продовження
санкцій проти російських...

Президент затвердив продовження санкцій проти російських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 21:25

Президент затвердив продовження санкцій проти російських...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

Дивися повний текст Президент затвердив продовження санкцій проти російських банків.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 21:25

Вот за это спасибо ! Раша го хоум !
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