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Президент затвердив продовження санкцій проти російських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 бер, 2018 21:25
Пропонуємо до обговорення:
Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.
Дивися повний текст Президент затвердив продовження санкцій проти російських банків
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Додано: Вів 06 бер, 2018 21:25
Вот за это спасибо ! Раша го хоум !
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