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Митна війна: Єврокомісія розробила відповідь Трампу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 бер, 2018 22:47
Пропонуємо до обговорення:
Євросоюз має намір отримати додатково 2,8 млрд євро.
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Додано: Вів 06 бер, 2018 22:47
Правильно. Санкциями их, санкциями.
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