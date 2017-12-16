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Митна війна: Єврокомісія
розробила відповідь Трампу

Митна війна: Єврокомісія розробила відповідь Трампу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 22:47

Митна війна: Єврокомісія розробила відповідь Трампу

Пропонуємо до обговорення:
Євросоюз має намір отримати додатково 2,8 млрд євро.

Дивися повний текст Митна війна: Єврокомісія розробила відповідь Трампу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 22:47

Правильно. Санкциями их, санкциями.
Ukrnalogi
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