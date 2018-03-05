Про це повідомляє прес-служба Міносвіти.
Дивися повний текст Міносвіти планує змінити вимоги для отримання вчених ступенів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 бер, 2018 04:34
Міносвіти планує змінити вимоги для отримання вчених...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міносвіти планує змінити вимоги для отримання вчених ступенів.
Додано: Сер 07 бер, 2018 04:35
Неужто в ходе реформ сумма взяток за защиту снизится? Читаем статью... Ан нет, репозитарий текстов (из которых три четверти, особенно по праву, экономике всяким педо-психологиям, украдено, причем тоже у воров), вовремя т очень важно, особенно когда плагиат надежно защищен министерством образования
реклама
|