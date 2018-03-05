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Міносвіти планує змінити
вимоги для отримання вчених...

Міносвіти планує змінити вимоги для отримання вчених...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 04:34

Міносвіти планує змінити вимоги для отримання вчених...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Міносвіти.

Дивися повний текст Міносвіти планує змінити вимоги для отримання вчених ступенів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 04:35

Неужто в ходе реформ сумма взяток за защиту снизится? Читаем статью... Ан нет, репозитарий текстов (из которых три четверти, особенно по праву, экономике всяким педо-психологиям, украдено, причем тоже у воров), вовремя т очень важно, особенно когда плагиат надежно защищен министерством образования
max_us_ua
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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