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Військових США хочуть
вводити анабіоз

Військових США хочуть вводити анабіоз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 09:04

Військових США хочуть вводити анабіоз

Пропонуємо до обговорення:
Агентство DARPA ініціювало проект Biostasis, в рамках якого вчені мають намір розробити методику порятунку життів поранених в бою солдатів.

Дивися повний текст Військових США хочуть вводити анабіоз.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 09:04

А разве американского воина может кто-нибудь посметь ранить?!..
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 09:30

Re: Військових США хочуть вводити анабіоз

Цікава і важлива тема. Поки що, найбільш ефективним способом уповільнити фізілологічні процеси, є охолодження травмованих кінцівок. Є спеціальні хімічні речовини, які викликають зимовий анабіоз у тварин і, аналогічно, викликають зниження температури і сон, у людини.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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