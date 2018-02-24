Агентство DARPA ініціювало проект Biostasis, в рамках якого вчені мають намір розробити методику порятунку життів поранених в бою солдатів.
Дивися повний текст Військових США хочуть вводити анабіоз.
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Додано: Сер 07 бер, 2018 09:04
Військових США хочуть вводити анабіоз
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Військових США хочуть вводити анабіоз.
Додано: Сер 07 бер, 2018 09:30
Re: Військових США хочуть вводити анабіоз
Цікава і важлива тема. Поки що, найбільш ефективним способом уповільнити фізілологічні процеси, є охолодження травмованих кінцівок. Є спеціальні хімічні речовини, які викликають зимовий анабіоз у тварин і, аналогічно, викликають зниження температури і сон, у людини.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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