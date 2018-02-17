Ціна машини може зрости на 55%.
Дивися повний текст Розмитнення автомобілів в ЄС в 1,5 рази дорожче, ніж в Україні - ВААІД.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 бер, 2018 09:08
Розмитнення автомобілів в ЄС в 1,5 рази дорожче, ніж в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розмитнення автомобілів в ЄС в 1,5 рази дорожче, ніж в Україні - ВААІД.
Додано: Сер 07 бер, 2018 09:08
Сколько можно врать! Почему тогда автомобили японского производства стоять в тойже Польше дешевле??? И почему машины везут из Европы, а не в Европу?
Додано: Сер 07 бер, 2018 09:22
И меньше верьте тем, кто требует ввести у нас (в Украине – ред.) такую растаможку, как в ЕС – например, в Польше. У нас растаможка примерно 30-35% от стоимости авто, а у них – 55-56%”, – подчеркнул глава ВААИД
Что за передергивания глава ВААИД?? Сравнили 2 л: двигатели, от которых хотят отойти в бользу более малых и жкономичных объемов! Конечно на них сделали высокую пошлину!
Додано: Сер 07 бер, 2018 09:22
Навіщо цей бред, пан Назаренко? Поясніть в такому разі чому в Польщі, чи Німеччині, Голандії, і тд, і тп, авто 3-х, 5-ти років в 2, 3 рази дешевше при вищій розтаможкі?
Додано: Сер 07 бер, 2018 09:32
Re: Розмитнення автомобілів в ЄС в 1,5 рази дорожче, ніж в..
Бо це машини ЄС. Китайські чи американські будуть дорожчими.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 07 бер, 2018 09:39
Назаренко тупий валянок. Але розтаможити американське авто в Польщі коштує приблизно те саме і куча проблем з сертифікацією.
Додано: Сер 07 бер, 2018 10:07
Як надоїли ці брехуни!!!!
Ми пригнали ауді А6, 2007р, 3,0 тді, з Німеччини в Польщу, поставили на польські б***. Це нам обійшлося зі всіма видатками 980євро!!!
По словам Назаренко в Україні мало б бути ще дешевше, ніж 980Є.
Додано: Сер 07 бер, 2018 10:29
Вот поэтому те, кто уезжает на пмж в ЕС, оставляют свои авто на Украине.
Так жальче, но дешевле.
Додано: Сер 07 бер, 2018 10:43
Германия и Польша вообще то находятся в Таможенном Союзе ЕС. Вы, по-сути, машину не растамаживали. Так что платить 980 евро просто за смену регистрации - это конские тарифы, если задуматься.
Зараз переглядають цей форум: _hunter, vitali_kalinin, Дваждыдвашник і 28 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|