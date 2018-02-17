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Розмитнення автомобілів в ЄС
в 1,5 рази дорожче, ніж в...

Розмитнення автомобілів в ЄС в 1,5 рази дорожче, ніж в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 15:10

  antey1969 написав:У ЕС дороже растаможка? Странно, почему японские и корейские авто в ЕС стоят намного дешевле, чем в Украине? Похоже, кто-то нам лепит горбатого)))

Ну, авто из Кореи и Японии собираются в ЕС - потому они и дешевле. А на ввозные авто такие пошлины. Кстати, в России, тоже пошлины ввозные выше, а собираемые в РФ -авто дешевле,чем у нас. Например, Камри в России дешевле, чем Королла.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 15:11

  daonet написав:Якщо держава не взмозі забезпечити громадянам нормальний рівень доходів, то має хоча б дати можливість придбати той самий автомобіль за якоюсь адекватною ціною і розмитнити її так само.А не пропагувати, що висока вартість розмитнення це нормально. Треба думати про власного виробника через підвищення доходів населення, а не через фактичну заборону ввезення іноземних авто.

Если нет денег -езди на велике...
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 15:21

Страїовка на моє авто коштуж 360евро на рік. Але мова йде про розмитнення.
maks1234babayev
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 15:30

Re: Розмитнення автомобілів в ЄС в 1,5 рази дорожче, ніж в..

В европе есть свой замечательный автопром, у нас его нет. В европе налоги могут быть защитой европроизводителей , у нас это фактически рекет, при отсутствии нормальных альтернатив.
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 16:26

  laa1999 написав:
  daonet написав:Якщо держава не взмозі забезпечити нормальні доходи, то має дати можливість придбати автомобіль за адекватною ціною. А не пропагувати високу вартість розмитнення. Треба думати про підвищення доходів...а не через заборони.

А страховка на 10 летнее авто более 2 тысяч долларов, типа нашего ланоса, и она обязательна.

+возможны варианты со стоимостью утилизации. нельзя просто приехать на металлобазу и сдать на металлолом, получив кэш. или бросить, сняв номера, в соседнем дворе. кэш нужно привезти с собой и отдать.
потому и ценник на 10+ лет мизерный- получается дешевле эксплуатировать новую машину.
Немцы тоже не дураки, и деньги еще как считают, центик к центику.
Была бы у них страна не лохотерпил под полицаями, а свободная, как Украина, гоняли бы на Ауди Аллрадах по 5000евро поголовно, а не на лоховских от рождения, Поло и Октавиях по 15тыс.
Востаннє редагувалось antonivs3 в Сер 07 бер, 2018 16:33, всього редагувалось 2 разів.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 16:30

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Ціна машини може зрости на 55%.

Дивися повний текст Розмитнення автомобілів в ЄС в 1,5 рази дорожче, ніж в Україні - ВААІД.


Столько причин им можно еще придумать, лишь бы оправдать высокие поборы и оправдать свою бездеятельность. Этот кадр еще может в оправдание привести в пример Швецию и Сингапур. Или Кубу. Почти 200 стран в мире - широкое поле для любых манипуляций.
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 16:34

  maks1234babayev написав:Пару місяців тому в Німців купив Toyota Verso, 2012року. На облік ставив в ІспаніІ. Все оформлення обійшлось біля 10% від вартості авто. Мотор 2.2 150 к.с.

Это единая таможенная зона, никакой растаможки, просто регистрация. Дальше и будешь каждый год отстегивать по 10% на техосмотр и страховку.
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 17:18

  antonivs3 написав:..
..гоняли бы на Ауди Аллрадах по 5000евро поголовно, а не на лоховских от рождения, Поло и Октавиях по 15тыс.

Замена ГРМ на ВАГовских движках 2,5 турбо стоит примерно косарь бакинских - а менять его приходится почти сразу. Капремонт турбины - еще минус 500. Ходовая - как повезет, а на сажевые фильтры истинные жители литвы внимание не обращают.
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 18:00

Так почему же в Америке растаможка 2.5% а у нас 55%? Вот это и есть коррупция олигархов в Украине.
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