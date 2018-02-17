Ну, авто из Кореи и Японии собираются в ЕС - потому они и дешевле. А на ввозные авто такие пошлины. Кстати, в России, тоже пошлины ввозные выше, а собираемые в РФ -авто дешевле,чем у нас. Например, Камри в России дешевле, чем Королла.
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Додано: Сер 07 бер, 2018 15:10
Ну, авто из Кореи и Японии собираются в ЕС - потому они и дешевле. А на ввозные авто такие пошлины. Кстати, в России, тоже пошлины ввозные выше, а собираемые в РФ -авто дешевле,чем у нас. Например, Камри в России дешевле, чем Королла.
Додано: Сер 07 бер, 2018 15:11
Если нет денег -езди на велике...
Додано: Сер 07 бер, 2018 15:21
Страїовка на моє авто коштуж 360евро на рік. Але мова йде про розмитнення.
Додано: Сер 07 бер, 2018 15:30
Re: Розмитнення автомобілів в ЄС в 1,5 рази дорожче, ніж в..
В европе есть свой замечательный автопром, у нас его нет. В европе налоги могут быть защитой европроизводителей , у нас это фактически рекет, при отсутствии нормальных альтернатив.
Додано: Сер 07 бер, 2018 16:26
+возможны варианты со стоимостью утилизации. нельзя просто приехать на металлобазу и сдать на металлолом, получив кэш. или бросить, сняв номера, в соседнем дворе. кэш нужно привезти с собой и отдать.
потому и ценник на 10+ лет мизерный- получается дешевле эксплуатировать новую машину.
Немцы тоже не дураки, и деньги еще как считают, центик к центику.
Была бы у них страна не лохотерпил под полицаями, а свободная, как Украина, гоняли бы на Ауди Аллрадах по 5000евро поголовно, а не на лоховских от рождения, Поло и Октавиях по 15тыс.
Востаннє редагувалось antonivs3 в Сер 07 бер, 2018 16:33, всього редагувалось 2 разів.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Сер 07 бер, 2018 16:30
Столько причин им можно еще придумать, лишь бы оправдать высокие поборы и оправдать свою бездеятельность. Этот кадр еще может в оправдание привести в пример Швецию и Сингапур. Или Кубу. Почти 200 стран в мире - широкое поле для любых манипуляций.
Додано: Сер 07 бер, 2018 16:34
Это единая таможенная зона, никакой растаможки, просто регистрация. Дальше и будешь каждый год отстегивать по 10% на техосмотр и страховку.
Додано: Сер 07 бер, 2018 17:18
Замена ГРМ на ВАГовских движках 2,5 турбо стоит примерно косарь бакинских - а менять его приходится почти сразу. Капремонт турбины - еще минус 500. Ходовая - как повезет, а на сажевые фильтры истинные жители литвы внимание не обращают.
Додано: Сер 07 бер, 2018 18:00
Так почему же в Америке растаможка 2.5% а у нас 55%? Вот это и есть коррупция олигархов в Украине.
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