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Розмитнення автомобілів в ЄС
в 1,5 рази дорожче, ніж в...

Розмитнення автомобілів в ЄС в 1,5 рази дорожче, ніж в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 01:34

к примеру я купил машину за 1000 евро и готов заплатить за растаможку хоть 60% но дайте же растаможить, почему в Европе можно растаможить старый запор а у нас нет
acidw1
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