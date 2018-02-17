|
|
Розмитнення автомобілів в ЄС в 1,5 рази дорожче, ніж в...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 бер, 2018 01:34
к примеру я купил машину за 1000 евро и готов заплатить за растаможку хоть 60% но дайте же растаможить, почему в Европе можно растаможить старый запор а у нас нет
-
acidw1
-
-
- Повідомлень: 69
- З нами з: 14.09.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама