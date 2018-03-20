Розмитнення автомобілів в ЄС в 1,5 рази дорожче, ніж в...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 08 бер, 2018 01:02
На кого рассчитан этот бред, Олег Назаренко? Кто это в Евросоюзе растамаживает авто? Таких Назаренко пора отучивать врать по-геббельсовски.
Додано: Чет 08 бер, 2018 01:34
к примеру я купил машину за 1000 евро и готов заплатить за растаможку хоть 60% но дайте же растаможить, почему в Европе можно растаможить старый запор а у нас нет
Додано: Чет 29 бер, 2018 10:19
Был в оккупированном Крыму, в салоне Volswagen которого там нет , смотрел на цены и плакал . Да это мы в 'оккупации' у олигархов. Назаренко подпердыш власти. В Польше существует только плата за постановку на учет автомобилей б/у ( 1500-3000 Zl) , новые можно сидя за компом посмотреть в салонах и сравнить цены с нашими.
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