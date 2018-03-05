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2017 рік "Енергоатом" закінчив
зі збитками 1,32 млрд гривень

2017 рік "Енергоатом" закінчив зі збитками 1,32 млрд гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 10:32

2017 рік "Енергоатом" закінчив зі збитками 1,32 млрд гривень

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у фінансовому звіті компанії за 2017 рік.

Дивися повний текст 2017 рік "Енергоатом" закінчив зі збитками 1,32 млрд гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 10:32

Чистый доход вырос у ЭНЕРГОАТОМА на 6,7%, количество проданной электроэнергии выросло на 5,67%,
а себестоимость продукции выросла на 11,1% а Валовая прибыль компании за 2017 год сократилась на 16,66%. Так они там украли в 2017году больше чем в 2016году на 23,36% (6,7+16,66). А это же миллиардные цифры. Так прочему хотя бы не уволено все руководство Энергоатома? Все очевидно, но вспомнят об этом лишь в печальных цифрах госфининспекции, а никак с казнокрадов не взыщут.
kaputcin
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