Про це йдеться у фінансовому звіті компанії за 2017 рік.
Дивися повний текст 2017 рік "Енергоатом" закінчив зі збитками 1,32 млрд гривень.
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Додано: Сер 07 бер, 2018 10:32
2017 рік "Енергоатом" закінчив зі збитками 1,32 млрд гривень
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Дивися повний текст 2017 рік "Енергоатом" закінчив зі збитками 1,32 млрд гривень.
Додано: Сер 07 бер, 2018 10:32
Чистый доход вырос у ЭНЕРГОАТОМА на 6,7%, количество проданной электроэнергии выросло на 5,67%,
а себестоимость продукции выросла на 11,1% а Валовая прибыль компании за 2017 год сократилась на 16,66%. Так они там украли в 2017году больше чем в 2016году на 23,36% (6,7+16,66). А это же миллиардные цифры. Так прочему хотя бы не уволено все руководство Энергоатома? Все очевидно, но вспомнят об этом лишь в печальных цифрах госфининспекции, а никак с казнокрадов не взыщут.
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