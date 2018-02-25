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Куди найчастіше мігрують
українські жінки (дослідження)

Куди найчастіше мігрують українські жінки (дослідження)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 12:10

Куди найчастіше мігрують українські жінки (дослідження)

Пропонуємо до обговорення:
Українок спонукає виїжджати за кордон безробіття, низький рівень доходу, боргові зобов'язання та домашнє насильство.

Дивися повний текст Куди найчастіше мігрують українські жінки (дослідження).
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