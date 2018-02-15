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BlackBerry подала в суд на
Facebook, WhatsApp і Instagram

BlackBerry подала в суд на Facebook, WhatsApp і Instagram
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 12:40

BlackBerry подала в суд на Facebook, WhatsApp і Instagram

Пропонуємо до обговорення:
Канадська BlackBerry подала позов до суду Каліфорнії на корпорацію Facebook і її дочірні структури - месенджер WhatsApp і соцмережа Instagram.

Дивися повний текст BlackBerry подала в суд на Facebook, WhatsApp і Instagram.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 12:41

Та якіж це в хріна новини науки та техніки, повний дебілізм.
bilyivan70
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