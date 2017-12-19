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Виробник "Нашої Ряби"
виплатив $ 0 млн дивідендів

Виробник "Нашої Ряби" виплатив $ 0 млн дивідендів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 12:52

Виробник "Нашої Ряби" виплатив $ 0 млн дивідендів

Пропонуємо до обговорення:
Рада директорів агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт" схвалила виплату проміжних дивідендів у розмірі $0,7492 за акцію, що еквівалентно приблизно $80 млн і відповідає рівню минулого року.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 12:52

Як то кажуть "Кури не клюють.... "
yaroslavkiev
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 16:40

Тем не менее, группа Косюка получила безвозвратный бабос из бюджета. Ему можно, он невестку Порошенко содержит- она дама успешная во всём: бабос отсюда, бабос оттуда- все несут бабос. Янык и тот поприличнее был.
Reddick
 
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