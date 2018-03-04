Влада підтвердила свої наміри ввести з 2019 року накопичувальні пенсії
Дивися повний текст Українці почнуть отримувати підвищені пенсії тільки з 2043 року - проект закону.
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Додано: Сер 07 бер, 2018 13:06
Українці почнуть отримувати підвищені пенсії тільки з...
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Дивися повний текст Українці почнуть отримувати підвищені пенсії тільки з 2043 року - проект закону.
Додано: Сер 07 бер, 2018 13:06
Аргентина После 14 лет экспериментов и реформ вернулась к государственному финансированию пенсий. Одной из основных причин, почему в Аргентине не прижалась накопительная пенсионная система - низкий уровень заработной платы, отсутствие устойчивого рынка труда, сокрытие реальных доходов. Накопительно-распределительная пенсионная система успешно функционирует лишь в тех странах, где высок уровень доходов, а население может делать отчисления в частные пенсионные фонды, не задумываясь о том, как они дотянут до следующей зарплаты.
Додано: Сер 07 бер, 2018 13:41
плюс ко всему нужно чтобы были какие-то гарантии что ко времени пенсии эти самые фонды еще будут функционировать и стоимость нац. валюты не упадет раз в 20.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
Додано: Сер 07 бер, 2018 13:58
вот что бывает, если послать нах МВФ, не имея нормальной экономики
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 07 бер, 2018 13:59
Жаль только - жить в эту пору прекрасную
Уж не придется - ни мне, ни тебе.
Б-ть!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Сер 07 бер, 2018 14:15
Если участие будет принудительным (а так и описано для тех, кто на 1 января 2019 будет моложе 35), то это ничто иное, как узаконенный рэкет.
Вдумайтесь - львиная часть работающих украинцев будет ОБЯЗАНА перечислять деньги в НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ фонды, лицензии на открытие которых получат сами знаете кто.
И все это тышком-нышком с увеличением ставки НДФЛ с текущих 18% до 22%.
Оооочень заманчивый компенсатор - отмена введенного в 2014 году для экстренной поддержки армии военного сбора (а уже 2018-й, на секундочку, и сбор все еще снимают), и временное снижение ставки НДФЛ до 15% - в аккурат до того уровня, на котором она и была до 2015, пока ее не увеличили "реформаторы".
Что касается гипотетической увеличенной пенсии к 2043 году - с большой вероятностью, это ерунда. Так долго прогнозировать, конечно, тяжело, но по опыту последних 20 лет можно сделать вывод, что ни одно вложение в украинские активы не дает даже минимального прироста, а только убытки в длинной перспективе, что есть следствием тотального рейдерства, высокой инфляции и перманентной девальвации всех внутренних активов вместе с девальвацией нац. валюты.
Лучше потратить деньги на образование детей и собственное здоровье. Если есть еще резервы - недвижимость в стабильных странах и рынок акций США. Если есть и резервы, и желание/задатки - собственное дело за пределами Украины
Востаннє редагувалось Criticus в Сер 07 бер, 2018 14:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 07 бер, 2018 14:19
справжній патріот повинен померти до пенсії, аби не обтяжувати пенсійний фонд
Додано: Сер 07 бер, 2018 14:41
К 2043 году от этих отчислений останется пшик. Этот добровольно-принудительный лохотрон обречён. За последние 20 лет гривна упала по отношению к баксу в 13 раз, да и того инфляция немного потрепала.
Додано: Сер 07 бер, 2018 14:55
1) Почему "получат"? Уже существует целая куча фондов: acpo.com.ua
2) Раз в год можно переводить деньги в другой фонд, если вдруг текущий показался подозрительным.
Одно расстраивает - эти жалкие проценты не спасут нифига. Будет нищета.
Додано: Сер 07 бер, 2018 15:17
Да при высокой инфляции - накопительная система бессмысленна, если не хуже -солидарной.
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