Українці почнуть отримувати підвищені пенсії тільки з...

Додано: Сер 07 бер, 2018 14:15

Если участие будет принудительным (а так и описано для тех, кто на 1 января 2019 будет моложе 35), то это ничто иное, как узаконенный рэкет.



Вдумайтесь - львиная часть работающих украинцев будет ОБЯЗАНА перечислять деньги в НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ фонды, лицензии на открытие которых получат сами знаете кто.



И все это тышком-нышком с увеличением ставки НДФЛ с текущих 18% до 22%.



Оооочень заманчивый компенсатор - отмена введенного в 2014 году для экстренной поддержки армии военного сбора (а уже 2018-й, на секундочку, и сбор все еще снимают), и временное снижение ставки НДФЛ до 15% - в аккурат до того уровня, на котором она и была до 2015, пока ее не увеличили "реформаторы".



Что касается гипотетической увеличенной пенсии к 2043 году - с большой вероятностью, это ерунда. Так долго прогнозировать, конечно, тяжело, но по опыту последних 20 лет можно сделать вывод, что ни одно вложение в украинские активы не дает даже минимального прироста, а только убытки в длинной перспективе, что есть следствием тотального рейдерства, высокой инфляции и перманентной девальвации всех внутренних активов вместе с девальвацией нац. валюты.



Лучше потратить деньги на образование детей и собственное здоровье. Если есть еще резервы - недвижимость в стабильных странах и рынок акций США. Если есть и резервы, и желание/задатки - собственное дело за пределами Украины