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Українці почнуть отримувати
підвищені пенсії тільки з...

Українці почнуть отримувати підвищені пенсії тільки з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #1234 ... 6>
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 13:06

Українці почнуть отримувати підвищені пенсії тільки з...

Пропонуємо до обговорення:
Влада підтвердила свої наміри ввести з 2019 року накопичувальні пенсії

Дивися повний текст Українці почнуть отримувати підвищені пенсії тільки з 2043 року - проект закону.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 13:06

Аргентина После 14 лет экспериментов и реформ вернулась к государственному финансированию пенсий. Одной из основных причин, почему в Аргентине не прижалась накопительная пенсионная система - низкий уровень заработной платы, отсутствие устойчивого рынка труда, сокрытие реальных доходов. Накопительно-распределительная пенсионная система успешно функционирует лишь в тех странах, где высок уровень доходов, а население может делать отчисления в частные пенсионные фонды, не задумываясь о том, как они дотянут до следующей зарплаты.
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 13:41

  Moimir написав:Аргентина После 14 лет экспериментов и реформ вернулась к государственному финансированию пенсий. Одной из основных причин, почему в Аргентине не прижалась накопительная пенсионная система - низкий уровень заработной платы, отсутствие устойчивого рынка труда, сокрытие реальных доходов. Накопительно-распределительная пенсионная система успешно функционирует лишь в тех странах, где высок уровень доходов, а население может делать отчисления в частные пенсионные фонды, не задумываясь о том, как они дотянут до следующей зарплаты.

плюс ко всему нужно чтобы были какие-то гарантии что ко времени пенсии эти самые фонды еще будут функционировать и стоимость нац. валюты не упадет раз в 20.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 13:58

  Moimir написав:Аргентина После 14 лет экспериментов и реформ вернулась к государственному финансированию пенсий. Одной из основных причин, почему в Аргентине не прижалась накопительная пенсионная система - низкий уровень заработной платы, отсутствие устойчивого рынка труда, сокрытие реальных доходов. Накопительно-распределительная пенсионная система успешно функционирует лишь в тех странах, где высок уровень доходов, а население может делать отчисления в частные пенсионные фонды, не задумываясь о том, как они дотянут до следующей зарплаты.


вот что бывает, если послать нах МВФ, не имея нормальной экономики
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 13:59

Жаль только - жить в эту пору прекрасную
Уж не придется - ни мне, ни тебе.
Б-ть!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 14:15

Если участие будет принудительным (а так и описано для тех, кто на 1 января 2019 будет моложе 35), то это ничто иное, как узаконенный рэкет.

Вдумайтесь - львиная часть работающих украинцев будет ОБЯЗАНА перечислять деньги в НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ фонды, лицензии на открытие которых получат сами знаете кто.

И все это тышком-нышком с увеличением ставки НДФЛ с текущих 18% до 22%.

Оооочень заманчивый компенсатор - отмена введенного в 2014 году для экстренной поддержки армии военного сбора (а уже 2018-й, на секундочку, и сбор все еще снимают), и временное снижение ставки НДФЛ до 15% - в аккурат до того уровня, на котором она и была до 2015, пока ее не увеличили "реформаторы".

Что касается гипотетической увеличенной пенсии к 2043 году - с большой вероятностью, это ерунда. Так долго прогнозировать, конечно, тяжело, но по опыту последних 20 лет можно сделать вывод, что ни одно вложение в украинские активы не дает даже минимального прироста, а только убытки в длинной перспективе, что есть следствием тотального рейдерства, высокой инфляции и перманентной девальвации всех внутренних активов вместе с девальвацией нац. валюты.

Лучше потратить деньги на образование детей и собственное здоровье. Если есть еще резервы - недвижимость в стабильных странах и рынок акций США. Если есть и резервы, и желание/задатки - собственное дело за пределами Украины
Востаннє редагувалось Criticus в Сер 07 бер, 2018 14:20, всього редагувалось 1 раз.
Criticus
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 14:19

справжній патріот повинен померти до пенсії, аби не обтяжувати пенсійний фонд
sbrg2015
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 14:41

К 2043 году от этих отчислений останется пшик. Этот добровольно-принудительный лохотрон обречён. За последние 20 лет гривна упала по отношению к баксу в 13 раз, да и того инфляция немного потрепала.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 14:55

  Criticus написав:львиная часть работающих украинцев будет ОБЯЗАНА перечислять деньги в НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ фонды, лицензии на открытие которых получат сами знаете кто.

1) Почему "получат"? Уже существует целая куча фондов: acpo.com.ua
2) Раз в год можно переводить деньги в другой фонд, если вдруг текущий показался подозрительным.

Одно расстраивает - эти жалкие проценты не спасут нифига. Будет нищета. :(
N0mad
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 15:17

Да при высокой инфляции - накопительная система бессмысленна, если не хуже -солидарной.
laa1999
 
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