sal написав:
Это вы про какую страну рассказываете?
из Украины массово уезжают. уровень жизни не повышается
Я не про страну (если Вы не заметили) - я про пенсионные системы.
ЗЫ. Точно ушел.
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Додано: Сер 07 бер, 2018 17:17
Я не про страну (если Вы не заметили) - я про пенсионные системы.
ЗЫ. Точно ушел.
Додано: Сер 07 бер, 2018 18:19
Re: Українці почнуть отримувати підвищені пенсії тільки з...
Я встречал расчет, а именно - посмотреть в максимально долгосрочной перспективе выгодность вложений в нацвалюте, в иностранной валюте или с регулярной конвертацией по среднерыночным ставкам. Данные там старые, но даже по ним можно сделать интереный вывод:
Ссылочка есть, откуда вы взяли именно эту цифру?
Так и боевые действия не заканчивались
При этом - очень незначительно увеличивается, а процесс перехода на накопительную систему - вещь крайне болезненная.
Позволю себе отметить, что это само собой разумеющийся факт - исключить налогообложение на сами же оплаченные налоги (сборы).
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