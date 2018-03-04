Українці почнуть отримувати підвищені пенсії тільки з...

Додано: Сер 07 бер, 2018 23:31

Faceless написав: Я встречал расчет, а именно - посмотреть в максимально долгосрочной перспективе выгодность вложений в нацвалюте, в иностранной валюте или с регулярной конвертацией по среднерыночным ставкам. Данные там старые, но даже по ним можно сделать интереный вывод: [@image@] Ссылочка есть, откуда вы взяли именно эту цифру? Так и боевые действия не заканчивались При этом - очень незначительно увеличивается, а процесс перехода на накопительную систему - вещь крайне болезненная. Позволю себе отметить, что это само собой разумеющийся факт - исключить налогообложение на сами же оплаченные налоги (сборы). Я встречал расчет, а именно - посмотреть в максимально долгосрочной перспективе выгодность вложений в нацвалюте, в иностранной валюте или с регулярной конвертацией по среднерыночным ставкам. Данные там старые, но даже по ним можно сделать интереный вывод: [@image@] Ссылочка есть, откуда вы взяли именно эту цифру? Так и боевые действия не заканчивались При этом - очень незначительно увеличивается, а процесс перехода на накопительную систему - вещь крайне болезненная. Позволю себе отметить, что это само собой разумеющийся факт - исключить налогообложение на сами же оплаченные налоги (сборы).

График видно только по 2008, и он не "кликабельный".Но, возможно, визуализация и не нужна для анализа. С момента появления гривны как валюты в 1996, курс доллара вырос с 1.7 до 27.Среднегодовой прирост курса доллара 14%.Вы всерьез считаете, что такую ставку в среднем по всем годам можно было получить по депозитам в гривнах?Да из B2C банков, фактически, только Аваль и Приват существовали все эти годы, то есть пережили период в 22 года. Даже Ощадбанк с трудом можно поставить в этот список, так как до 1999 года это был "старый" советский сберегательный банк.Или по депозитам в долларах можно было сберечь само тело, не говоря уже про приумножить его процентами ? :) Можно было только в 3-литровой банке, как бы банально это не звучало.При всем моем презрении к матрасникам, в этой стране они дадут фору считающим себя инвестиционными гуру, начитавшимися умной теории, или даже получившими дипломы MBA :mrgreen:Риторический был вопрос...Ссылку про 250 тыс не дам. Данные из памяти, все-таки было 5 лет назад.