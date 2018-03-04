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Українці почнуть отримувати підвищені пенсії тільки з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 бер, 2018 17:17
sal написав: Dimar написав:
ответственности и заинтересованности 0. Ситуация усугубляется (вы не поверите!!!) - с повышением уровня жизни, т.к. средний срок жизни при этом повышается, кол-во пенсионеров увеличивается, рождаемость падает (вся молодежь хотчет жить
Это вы про какую страну рассказываете?
из Украины массово уезжают. уровень жизни не повышается
Я не про страну (если Вы не заметили) - я про пенсионные системы.
ЗЫ. Точно ушел.
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Додано: Сер 07 бер, 2018 18:19
Criticus написав:
Депозиты в нац. валюте не поспевают восполнять свою валютну ценность за девальвацией.
Я встречал расчет, а именно - посмотреть в максимально долгосрочной перспективе выгодность вложений в нацвалюте, в иностранной валюте или с регулярной конвертацией по среднерыночным ставкам. Данные там старые, но даже по ним можно сделать интереный вывод:
Вихідні дані:
- середні ставки за депозитами фізосіб (до 2005 року - приблизні дані з finance.ua, з березня 2005 - середні за місяць ставки по строковим депозитам (за даними НБУ), з липня 2010 - середні довгострокові ставки, з травня 2011 - середні ставки за депозитами)
- курс долара - до березня 2000 року - офіційний курс НБУ за кожен місяць, з березня 2000 року - середні за місяць (з середньоденних даних) курси продажу й купівлі за інформацією Катані
- початковий капітал - 1000 дол екв.
Найперше поглянемо за максимально довгий період: з січня 1997 по червень 2015.
///
Результат для гривні - 72 422,41 грн, або 3 305,45 дол., тобто капітал приріс у 3,3 рази. Нагадаємо, це менше за суму, що була на кінець 2013 року і на кінець 2014 року.
Результат для долара - 5 312,30 дол., тобто капітал приріс у 5,3 рази.
Результат для активної зміни валют - 34 184,62 дол., тобто капітал приріс у 34,18 разів.
Criticus написав:
действовавшая когда-то ставка 20% на НДФЛ - имею в виду, что официальные доходы выше 10 минималок в Укране имеют 250 тыс граждан
Ссылочка есть, откуда вы взяли именно эту цифру?
Criticus написав:
военный сбор - временный, как же. Скоро 4 года исполнится
Так и боевые действия не заканчивались
Criticus написав:
Фискальная нагрузка увеличивается! Тоже спорить здесь не с чем.
При этом - очень незначительно увеличивается, а процесс перехода на накопительную систему - вещь крайне болезненная.
Dimar написав:
Ну и небольшая вишенка на тортик из того же законопроекта:
Позволю себе отметить, что это само собой разумеющийся факт - исключить налогообложение на сами же оплаченные налоги (сборы).
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Додано: Сер 07 бер, 2018 22:50
за это время что угодно поменяется, на любые прогнозы обещалки дальше 3-х лет стоит смотреть сквозь пальцы, т. е. как на брехню. Они не ясновидцы и это прием в манипулировании когда на будущее всегда меду обещают - не обязан никто ничего выполнять.
Теперешним днем жить надо.
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Додано: Сер 07 бер, 2018 23:31
Faceless написав:
Я встречал расчет, а именно - посмотреть в максимально долгосрочной перспективе выгодность вложений в нацвалюте, в иностранной валюте или с регулярной конвертацией по среднерыночным ставкам. Данные там старые, но даже по ним можно сделать интереный вывод: [@image@] Ссылочка есть, откуда вы взяли именно эту цифру? Так и боевые действия не заканчивались При этом - очень незначительно увеличивается, а процесс перехода на накопительную систему - вещь крайне болезненная. Позволю себе отметить, что это само собой разумеющийся факт - исключить налогообложение на сами же оплаченные налоги (сборы).
График видно только по 2008, и он не "кликабельный".
Но, возможно, визуализация и не нужна для анализа. С момента появления гривны как валюты в 1996, курс доллара вырос с 1.7 до 27.
Среднегодовой прирост курса доллара 14%.
Вы всерьез считаете, что такую ставку в среднем по всем годам можно было получить по депозитам в гривнах?
Да из B2C банков, фактически, только Аваль и Приват существовали все эти годы, то есть пережили период в 22 года. Даже Ощадбанк с трудом можно поставить в этот список, так как до 1999 года это был "старый" советский сберегательный банк.
Или по депозитам в долларах можно было сберечь само тело, не говоря уже про приумножить его процентами ? :) Можно было только в 3-литровой банке, как бы банально это не звучало.
При всем моем презрении к матрасникам, в этой стране они дадут фору считающим себя инвестиционными гуру, начитавшимися умной теории, или даже получившими дипломы MBA :mrgreen:
Риторический был вопрос...
Ссылку про 250 тыс не дам. Данные из памяти, все-таки было 5 лет назад.
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Додано: Сер 07 бер, 2018 23:43
Criticus написав: Faceless написав:
Я встречал расчет, а именно - посмотреть в максимально долгосрочной перспективе выгодность вложений в нацвалюте, в иностранной валюте или с регулярной конвертацией по среднерыночным ставкам. Данные там старые, но даже по ним можно сделать интереный вывод: [@image@] Ссылочка есть, откуда вы взяли именно эту цифру? Так и боевые действия не заканчивались При этом - очень незначительно увеличивается, а процесс перехода на накопительную систему - вещь крайне болезненная. Позволю себе отметить, что это само собой разумеющийся факт - исключить налогообложение на сами же оплаченные налоги (сборы).
График видно только по 2008, и он не "кликабельный".
Но, возможно, визуализация и не нужна для анализа. С момента появления гривны как валюты в 1996, курс доллара вырос с 1.7 до 27.
Среднегодовой прирост курса доллара 14%.
Вы всерьез считаете, что такую ставку в среднем по всем годам можно было получить по депозитам в гривнах?
Да из B2C банков, фактически, только Аваль и Приват существовали все эти годы. Даже Ощадбанк в трудом можно поставить в этот список, так как до 1999 года это был "старый" советский сберегательный банк.
Или по депозитам в долларах можно была сберечь, не говоря уже про приумножить само тело?
Риторический скорее вопрос...
Ссылку про 250 тыс не дам. Данные из памяти, все-таки было 5 лет назад.
По графику - у меня сомнений нет, но пересчитывать, а точнее забивать все исходные данные, долго. Но все можно перепроверить. Я в свое время делал подобные расчеты за разные, достаточно большие, периоды.
Почему только Аваль и Приват? Большинство сегодняшних банков работали тогда.
Суть не в депозитах. Я и не предлагаю все средства ПФ положить на депо, это точно глупо. Это лишь к тому, что ваше заявление о том, что за последние пару десятков лет активы в Украине только потеряли - ложно. Даже на примере такого простого инструмента, как депозиты.
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Додано: Чет 08 бер, 2018 02:34
Dimar написав:
Даже если предположить крайнюю ситуацию
, что управляющая компания шахраи и кидалы - ты все равно в плюсе. А уж если хоть что-то останется - ты в большом плюсе.
Я не говорю о том, что будет создан рынок конкурентной борьбы за эти средства. И кидалы уйдут в историю, как это и было во всем цивилизованном мире.
В каком плюсе? Если управляющая компания прощёлкает активы, то к моменту выхода чела на пенсию ему достанется ноль целых хрен десятых. А на солидарную пенсию он уже претендовать не может, так как тренд на её отмену к тому времени очевиден. Другой вопрос в том, как они собираются покрывать стремительно растущий дефицит солидарной системы при таком же стремительном сокращении трудоспособного населения. Как бы не вышло, что через столько-то лет все эти накопительные отчисления не отправили в "общак" солидарной системы. Ну, не шмагла я...
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Додано: Чет 08 бер, 2018 05:10
Заставить выбирать между лечением и пенсией это конечно жестко. В других странах эти фонды обычно разделены, а в данном случае похоже хотят сэкономить на соцрасходах, объединив их в один.
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