RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці почнуть отримувати
підвищені пенсії тільки з...

Українці почнуть отримувати підвищені пенсії тільки з...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 17:17

  sal написав:
  Dimar написав:ответственности и заинтересованности 0. Ситуация усугубляется (вы не поверите!!!) - с повышением уровня жизни, т.к. средний срок жизни при этом повышается, кол-во пенсионеров увеличивается, рождаемость падает (вся молодежь хотчет жить

Это вы про какую страну рассказываете?
из Украины массово уезжают. уровень жизни не повышается

Я не про страну (если Вы не заметили) - я про пенсионные системы.
ЗЫ. Точно ушел.
Dimar
 
Повідомлень: 840
З нами з: 31.08.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 408 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 18:19

Re: Українці почнуть отримувати підвищені пенсії тільки з...

  Criticus написав:Депозиты в нац. валюте не поспевают восполнять свою валютну ценность за девальвацией.

Я встречал расчет, а именно - посмотреть в максимально долгосрочной перспективе выгодность вложений в нацвалюте, в иностранной валюте или с регулярной конвертацией по среднерыночным ставкам. Данные там старые, но даже по ним можно сделать интереный вывод:
Зображення
Вихідні дані:

- середні ставки за депозитами фізосіб (до 2005 року - приблизні дані з finance.ua, з березня 2005 - середні за місяць ставки по строковим депозитам (за даними НБУ), з липня 2010 - середні довгострокові ставки, з травня 2011 - середні ставки за депозитами)
- курс долара - до березня 2000 року - офіційний курс НБУ за кожен місяць, з березня 2000 року - середні за місяць (з середньоденних даних) курси продажу й купівлі за інформацією Катані
- початковий капітал - 1000 дол екв.

Найперше поглянемо за максимально довгий період: з січня 1997 по червень 2015.
///
Результат для гривні - 72 422,41 грн, або 3 305,45 дол., тобто капітал приріс у 3,3 рази. Нагадаємо, це менше за суму, що була на кінець 2013 року і на кінець 2014 року.
Результат для долара - 5 312,30 дол., тобто капітал приріс у 5,3 рази.
Результат для активної зміни валют - 34 184,62 дол., тобто капітал приріс у 34,18 разів.
  Criticus написав:действовавшая когда-то ставка 20% на НДФЛ - имею в виду, что официальные доходы выше 10 минималок в Укране имеют 250 тыс граждан

Ссылочка есть, откуда вы взяли именно эту цифру?
  Criticus написав:военный сбор - временный, как же. Скоро 4 года исполнится

Так и боевые действия не заканчивались
  Criticus написав:Фискальная нагрузка увеличивается! Тоже спорить здесь не с чем.

При этом - очень незначительно увеличивается, а процесс перехода на накопительную систему - вещь крайне болезненная.
  Dimar написав:Ну и небольшая вишенка на тортик из того же законопроекта:

Позволю себе отметить, что это само собой разумеющийся факт - исключить налогообложение на сами же оплаченные налоги (сборы).
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 19768
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1058 раз.
Подякували: 4408 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 22:50

за это время что угодно поменяется, на любые прогнозы обещалки дальше 3-х лет стоит смотреть сквозь пальцы, т. е. как на брехню. Они не ясновидцы и это прием в манипулировании когда на будущее всегда меду обещают - не обязан никто ничего выполнять.

Теперешним днем жить надо.
Juna
 
Повідомлень: 108
З нами з: 27.10.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 23:31

  Faceless написав: Я встречал расчет, а именно - посмотреть в максимально долгосрочной перспективе выгодность вложений в нацвалюте, в иностранной валюте или с регулярной конвертацией по среднерыночным ставкам. Данные там старые, но даже по ним можно сделать интереный вывод: [@image@] Ссылочка есть, откуда вы взяли именно эту цифру? Так и боевые действия не заканчивались При этом - очень незначительно увеличивается, а процесс перехода на накопительную систему - вещь крайне болезненная. Позволю себе отметить, что это само собой разумеющийся факт - исключить налогообложение на сами же оплаченные налоги (сборы).

График видно только по 2008, и он не "кликабельный".

Но, возможно, визуализация и не нужна для анализа. С момента появления гривны как валюты в 1996, курс доллара вырос с 1.7 до 27.

Среднегодовой прирост курса доллара 14%.

Вы всерьез считаете, что такую ставку в среднем по всем годам можно было получить по депозитам в гривнах?

Да из B2C банков, фактически, только Аваль и Приват существовали все эти годы, то есть пережили период в 22 года. Даже Ощадбанк с трудом можно поставить в этот список, так как до 1999 года это был "старый" советский сберегательный банк.

Или по депозитам в долларах можно было сберечь само тело, не говоря уже про приумножить его процентами ? :) Можно было только в 3-литровой банке, как бы банально это не звучало.

При всем моем презрении к матрасникам, в этой стране они дадут фору считающим себя инвестиционными гуру, начитавшимися умной теории, или даже получившими дипломы MBA :mrgreen:

Риторический был вопрос...

Ссылку про 250 тыс не дам. Данные из памяти, все-таки было 5 лет назад.
Criticus
9
 
Повідомлень: 2066
З нами з: 20.06.15
Подякував: 41 раз.
Подякували: 2036 раз.
 
Профіль
3
3
1
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 23:43

Re: Українці почнуть отримувати підвищені пенсії тільки з...

Criticus написав:
  Faceless написав: Я встречал расчет, а именно - посмотреть в максимально долгосрочной перспективе выгодность вложений в нацвалюте, в иностранной валюте или с регулярной конвертацией по среднерыночным ставкам. Данные там старые, но даже по ним можно сделать интереный вывод: [@image@] Ссылочка есть, откуда вы взяли именно эту цифру? Так и боевые действия не заканчивались При этом - очень незначительно увеличивается, а процесс перехода на накопительную систему - вещь крайне болезненная. Позволю себе отметить, что это само собой разумеющийся факт - исключить налогообложение на сами же оплаченные налоги (сборы).

График видно только по 2008, и он не "кликабельный".

Но, возможно, визуализация и не нужна для анализа. С момента появления гривны как валюты в 1996, курс доллара вырос с 1.7 до 27.

Среднегодовой прирост курса доллара 14%.

Вы всерьез считаете, что такую ставку в среднем по всем годам можно было получить по депозитам в гривнах?

Да из B2C банков, фактически, только Аваль и Приват существовали все эти годы. Даже Ощадбанк в трудом можно поставить в этот список, так как до 1999 года это был "старый" советский сберегательный банк.

Или по депозитам в долларах можно была сберечь, не говоря уже про приумножить само тело? :)

Риторический скорее вопрос...

Ссылку про 250 тыс не дам. Данные из памяти, все-таки было 5 лет назад.
По графику - у меня сомнений нет, но пересчитывать, а точнее забивать все исходные данные, долго. Но все можно перепроверить. Я в свое время делал подобные расчеты за разные, достаточно большие, периоды.
Почему только Аваль и Приват? Большинство сегодняшних банков работали тогда.

Суть не в депозитах. Я и не предлагаю все средства ПФ положить на депо, это точно глупо. Это лишь к тому, что ваше заявление о том, что за последние пару десятков лет активы в Украине только потеряли - ложно. Даже на примере такого простого инструмента, как депозиты.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 19768
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1058 раз.
Подякували: 4408 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 02:34

  Dimar написав:Даже если предположить крайнюю ситуацию, что управляющая компания шахраи и кидалы - ты все равно в плюсе. А уж если хоть что-то останется - ты в большом плюсе.
Я не говорю о том, что будет создан рынок конкурентной борьбы за эти средства. И кидалы уйдут в историю, как это и было во всем цивилизованном мире.

В каком плюсе? Если управляющая компания прощёлкает активы, то к моменту выхода чела на пенсию ему достанется ноль целых хрен десятых. А на солидарную пенсию он уже претендовать не может, так как тренд на её отмену к тому времени очевиден. Другой вопрос в том, как они собираются покрывать стремительно растущий дефицит солидарной системы при таком же стремительном сокращении трудоспособного населения. Как бы не вышло, что через столько-то лет все эти накопительные отчисления не отправили в "общак" солидарной системы. Ну, не шмагла я...
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 502
З нами з: 14.04.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 05:10

Заставить выбирать между лечением и пенсией это конечно жестко. В других странах эти фонды обычно разделены, а в данном случае похоже хотят сэкономить на соцрасходах, объединив их в один.
Netme
 
Повідомлень: 78
З нами з: 11.06.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: дядя Caша і 21 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці будуть офіційно платити лікарям: які тарифи 1 ... 10, 11, 12
R2 » П'ят 02 бер, 2018 10:20
119 9236
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 бер, 2018 23:13
Imp
Соціальний переворот: ЄСВ почнуть по-новому вираховувати...
R2 » Пон 05 бер, 2018 12:33
3 136
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 бер, 2018 20:39
cannabis_ua
Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Сер 28 лют, 2018 15:55
49 3654
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 бер, 2018 09:15
otg
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.