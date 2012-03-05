Українці почнуть отримувати підвищені пенсії тільки з...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Faceless написав: Я встречал расчет, а именно - посмотреть в максимально долгосрочной перспективе выгодность вложений в нацвалюте, в иностранной валюте или с регулярной конвертацией по среднерыночным ставкам. Данные там старые, но даже по ним можно сделать интереный вывод: [@image@] Ссылочка есть, откуда вы взяли именно эту цифру? Так и боевые действия не заканчивались При этом - очень незначительно увеличивается, а процесс перехода на накопительную систему - вещь крайне болезненная. Позволю себе отметить, что это само собой разумеющийся факт - исключить налогообложение на сами же оплаченные налоги (сборы).
График видно только по 2008, и он не "кликабельный".
Но, возможно, визуализация и не нужна для анализа. С момента появления гривны как валюты в 1996, курс доллара вырос с 1.7 до 27.
Среднегодовой прирост курса доллара 14%.
Вы всерьез считаете, что такую ставку в среднем по всем годам можно было получить по депозитам в гривнах?
Да из B2C банков, фактически, только Аваль и Приват существовали все эти годы. Даже Ощадбанк в трудом можно поставить в этот список, так как до 1999 года это был "старый" советский сберегательный банк.
Или по депозитам в долларах можно была сберечь, не говоря уже про приумножить само тело?
Риторический скорее вопрос...
Ссылку про 250 тыс не дам. Данные из памяти, все-таки было 5 лет назад.
По графику - у меня сомнений нет, но пересчитывать, а точнее забивать все исходные данные, долго. Но все можно перепроверить. Я в свое время делал подобные расчеты за разные, достаточно большие, периоды. Почему только Аваль и Приват? Большинство сегодняшних банков работали тогда.
Суть не в депозитах. Я и не предлагаю все средства ПФ положить на депо, это точно глупо. Это лишь к тому, что ваше заявление о том, что за последние пару десятков лет активы в Украине только потеряли - ложно. Даже на примере такого простого инструмента, как депозиты.
На примере депозитов не ложно, а верно! 27 = 1,7 * ((100% + Х%) ^ 22). Х = 14,1%.
Такой средней ставки за долгий период в 22 года в банках, в которых можно было сохранить, а не потерять, не существовало! Не обманывайте ни себя, и аудиторию.
И это исключительно "конкурс" депозит vs матрас. А какой должна была быть ставкой процента, чтобы преумножить (ведь суть НФ в этом)?
Рынок недвижимости и акций - ок, за 20 лет выросли, потому что в конце 90-х эти активы были сильно недооценены, рынок еще как таковой только формировался. Но за последние 10 лет, 5 лет даже - в минус, причем конкретный. И предпосылок для роста в будущем нет на фоне сокращения населения, а с ним и производства
В свое время добровольно-принудительно перечислял в НПФ. С 2011 сменил работу - не плачу туда. Но выписки получаю. Вот доходность моих вложений 2016 = +9.5% 2015 = -0.4% 2014 = +7.0% 2013 = +9.6% 2012 = +3.5% Итого за 5 лет 32,4%. Что бы дали вложения в депозиты или просто в доллар за тот же период - сами можете посчитать...
Я говорю только то, в чём уверен. Поэтому говорю мало....
Criticus написав: Такой средней ставки за долгий период в 22 года в банках, в которых можно было сохранить, а не потерять, не существовало! Не обманывайте ни себя, и аудиторию.
И это исключительно "конкурс" депозит vs матрас. А какой должна была быть ставкой процента, чтобы преумножить (ведь суть НФ в этом)?
Рынок недвижимости и акций - ок, за 20 лет выросли
Средняя ставка не за 22 года, бралась средняя ставка каждый месяц, и соответственно средний курс за месяц для переоценки. Да, и с недвижимостью тоже - несмотря на большое проседание с 2008, за период в 20+ лет имеем все равно рост стоимости + постоянный денежный поток (если речь о аренде). Итого, уже вы сами вроде как подтверждаете, что далеко не все активы обесценились за последние пару десятков лет. Я бы даже сказал наоборот - большинство активов как минимум сохранили свою стоимость.
А ваши оценки отсутствия перспектив - просто ваш субъективный взгляд и не более
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Свои деньги не доверяю даже своей жене, а уж о том чтобы доверить их какому-то ушлому дядьке из негосударственного пенсионного фонда даже и речи не может быть. Потому, что я и днём и ночью обдумываю и тщательно взвешиваю куда можно вложить нажитое непосильным трудом а куда рискованно, а этому дядьке будет абсолютно пох влетит он на чужие бабки или нет.