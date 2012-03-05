Українці почнуть отримувати підвищені пенсії тільки з...

Додано: Чет 08 бер, 2018 10:58

В свое время добровольно-принудительно перечислял в НПФ. С 2011 сменил работу - не плачу туда. Но выписки получаю. Вот доходность моих вложений

2016 = +9.5%

2015 = -0.4%

2014 = +7.0%

2013 = +9.6%

2012 = +3.5%

Итого за 5 лет 32,4%.

Что бы дали вложения в депозиты или просто в доллар за тот же период - сами можете посчитать...

Я говорю только то, в чём уверен. Поэтому говорю мало....