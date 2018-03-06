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Експерти пророкують українцям
різкі стрибки курсу долара

Експерти пророкують українцям різкі стрибки курсу долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 13:15

Експерти пророкують українцям різкі стрибки курсу долара

Пропонуємо до обговорення:
Такий прогноз озвучили фінансові аналітики, які відзначили найсильніше зміцнення гривні за півтора роки

Дивися повний текст Експерти пророкують українцям різкі стрибки курсу долара.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 13:15

Тот же план, который использовал Янукович при обналичивании украденных денег из бюджета.
Все хотят по больше баксов....
anton_gms
 
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