Такий прогноз озвучили фінансові аналітики, які відзначили найсильніше зміцнення гривні за півтора роки
Дивися повний текст Експерти пророкують українцям різкі стрибки курсу долара.
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Додано: Сер 07 бер, 2018 13:15
Експерти пророкують українцям різкі стрибки курсу долара
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерти пророкують українцям різкі стрибки курсу долара.
Додано: Сер 07 бер, 2018 13:15
Тот же план, который использовал Янукович при обналичивании украденных денег из бюджета.
Все хотят по больше баксов....
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